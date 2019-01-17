Романьоли: игрокам «Милана» показывали карточки за любой контакт

Защитник «Милана» Алессио Романьоли поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Италии, в котором его команда уступила «Ювентусу» со счётом 0:1.



«Карточки в этом матче показывались довольно странно. Нам показывали жёлтые и красные карточки за любой контакт. Если я общаюсь с судьёй как капитан команды, а он мне за это показывает карточку, это вызывает раздражением. Мы уважаем судей и хотим такого же к себе отношения.



В ситуации с возможным пенальти судья сказал, что эпизод не заслуживает того, чтобы его пересмотреть с помощью VAR. Я думаю, ему стоило ещё раз посмотреть эпизод. Мы знаем свою силу и продолжим в том же духе. Тперь надеемся одержать победу в матче с «Дженоа» и бороться за место в Лиге чемпионов», – сказал Романьоли в интервью клубному телевидению.

«Ювентус» обыграл «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии