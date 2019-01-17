Зинченко: если в «Манчестер Сити» расслабиться хотя бы на мгновение, всё кончено

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своих планах и об атмосфере в английской команде.

«Я счастлив в «Манчестер Сити» и хочу двигаться вперёд. Я должен продолжать действовать в том же духе. Но это футбол, и порой ты не можешь изменить какие-то вещи. Мой возможный трансфер? Честно говоря, никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Даже завтра. Мне нравится выступать в составе «Манчестер Сити». Это большой клуб. Я хочу оставаться частью команды. Хочу доказать, что достоин быть здесь. Сыграть свою роль, продемонстрировать мастерство и выиграть трофеи.



Мой первый гол в составе «Манчестер Сити»? Скажем так, я хотел забить, и мне чуть повезло. Это особенное чувство! Мы хотим вернуться на «Уэмбли» и снова выиграть Кубок английской лиги. Я помню прошлогоднюю победу в этом турнире. Тогда это было лучшее чувство в моей жизни!



В этой команде вы должны бороться буквально каждый день. На каждой тренировке и в каждой игре. Если вы расслабитесь хотя бы на мгновение, всё кончено. В «Манчестер Сити» выступают лучшие футболисты, которые хотят играть", — цитирует украинца Sport360.