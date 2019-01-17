Шелия подписал с «Тамбовом» контракт на 2,5 года

Состав «Тамбова» пополнил голкипер Гиорги Шелия, последним клубом которого была «Уфа». Контракт с новобранцем подписан сроком на 2,5 года, выступать за тамбовскую команду Шелия будет под 88-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Шелия перешёл в «Уфу» зимой 2016 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги вратарь пропустил два мяча, приняв участие в одном матче. В Кубке России на его счету одна встреча.

Закончив школу московского «Динамо», голкипер подписал первый профессиональный контракт с брянским «Динамо» в 2008 году. До перехода в «Уфу» Гиорги выступал за красноярский «Енисей» и калининградскую «Балтику».



«Тамбов», набрав 47 очков, возглавляет турнирную таблицу Футбольной национальной лиги.