Башкиров: очень радостно, что есть возможность поработать со штабом Бердыева

Полузащитник Евгений Башкиров, прибывший в расположение «Рубина» на просмотр в качестве свободного агента, поделился первыми впечатлениями от нового коллектива.

«Всё отлично, игроки и тренерский штаб встретили тепло. Все подсказывают, много знакомых ребят. Так что не одиноко. Сейчас такой период впитывания новой информации, того, что требует тренерский штаб. Надеюсь, мозг переключится, и я быстрее адаптируюсь, все свои качества буду показывать максимально.



Мне очень радостно, я нахожусь в таком воодушевлении от того, что представилась возможность поработать с тренерским штабом Курбана Бекиевича. Я надеюсь почерпнуть очень много в футболе от него, от его помощников. Задача – помочь «Рубину», сделать то, что от меня требуется, чего ждёт от меня тренерский штаб, может быть, немного улучшить личную статистику, вдохновенно играть в футбол, быть агрессивным. Самое главное, что сейчас видно по тренировкам, — не забывать, что эпизод доигрывается, только когда мы снова берём мяч себе, возвращаем его. То есть всегда играть до конца», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.