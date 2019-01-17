Хави: Киммих стал бы идеальным приобретением для «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, выступающий за «Аль-Садд», выразил мнение, что защитник «Баварии» Йозуа Киммих идеально бы подошёл каталонскому клубу.



«Я говорил с Гвардиолой о Киммихе. Пеп сказал: «У меня есть игрок, который способен выступать на всех позициях!» Я просил, кто этот парень. Он рассказал об игроке по фамилии Киммих, о котором я ранее ничего не слышал. С тех пор я следил за его карьерой.



Йозуа – настоящее и будущее «Баварии» и сборной Германии. И он действительно может играть на любой позиции. Думаю, он был бы идеальным приобретением для «Барселоны». Всю свою карьеру я искал футболистов, которые могли бы подойти «Барсе». Раньше это был Лам, а теперь это Киммих. Он запросто бы заиграл в «Барселоне». Но «Бавария» выступает на таком же уровне, и там он может достичь многого.



Может ли Киммих стать новым Хави? Определённо. Он способен стать одним из лучших игроков в мире на нескольких позициях. Возможно, Йозуа уже им стал. Это отличает его от меня – я мог играть на одной позиции, а он более универсален», — цитирует Хави Bild.

Ройса признали лучшим футболистом сборной Германии в 2018 году