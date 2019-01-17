Стойлов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Федерация футбола Казахстана и главный тренер сборной Станимир Стойлов расторгли договор о двустороннем соглашении. Его контракт был рассчитан до 2020 года.

Болгарский специалист возглавил сборную Казахстана в марте 2018 года. Под его руководством казахстанская команда провела три товарищеских матча и участвовала в Лиге наций УЕФА.



«Федерация футбола Казахстана выражает благодарность Станимиру Стойлову и его тренерскому штабу за их вклад и вклад в развитие казахстанского футбола» — говорится на официальном сайте Федерации футбола Казахстана.

Ранее Стойлов работал с «Левски», «Литексом», «Астаной», «Анортосисом», а также сборной Болгарии. В 2015 году «Астана» под руководством болгарского специалиста стала первым казахстанским клубом, который дошёл до группового раунда Лиги чемпионов.