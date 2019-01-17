«Ливерпуль» и «Челси» интересуются Иммобиле

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле может перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.



По информации источника, приобретение итальянского форварда рассматривают «Ливерпуль» и «Челси». Мерсисайдский клуб намерен отправить скаутов на гостевой матч «орлов» с «Наполи» в 20-м туре Серии А, который состоится 20 января. Также в «Ливерпуле» рассчитывают, что успеху в потенциальных переговорах поспособствуют хорошие отношения с «Лацио», в который за последние два года перешли два игрока красных – Лукас Лейва и Луис Альберто.



В свою очередь «Челси» рассматривает Иммобиле в качестве альтернативы форварду «Ювентуса» Гонсалу Игуаину на случай, если его переход сорвётся.



В нынешнем сезоне 28-летний Иммобиле забил 10 голов в 19 матчах Серии А. Портал Transfermarkt оценивает его в € 50 млн.

«Челси» согласовал с «Ювентусом» аренду Игуаина