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«Ливерпуль» и «Челси» интересуются Иммобиле

«Ливерпуль» и «Челси» интересуются Иммобиле
Футбол / Англия

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле может перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

По информации источника, приобретение итальянского форварда рассматривают «Ливерпуль» и «Челси». Мерсисайдский клуб намерен отправить скаутов на гостевой матч «орлов» с «Наполи» в 20-м туре Серии А, который состоится 20 января. Также в «Ливерпуле» рассчитывают, что успеху в потенциальных переговорах поспособствуют хорошие отношения с «Лацио», в который за последние два года перешли два игрока красных – Лукас Лейва и Луис Альберто.

В свою очередь «Челси» рассматривает Иммобиле в качестве альтернативы форварду «Ювентуса» Гонсалу Игуаину на случай, если его переход сорвётся.

В нынешнем сезоне 28-летний Иммобиле забил 10 голов в 19 матчах Серии А. Портал Transfermarkt оценивает его в € 50 млн.

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