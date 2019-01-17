«Открытие Арена» приняла участие в челлендже #2009vs2019

«Открытие Арена», которая является домашним стадионом московского «Спартака», приняла участие в социальной сети в челлендже #2009vs2019. Ранее в подобном челлендже приняла участие и «Газпром арена», на которой проводит свои домашние встречи петербургский «Зенит».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Открытие Арены».



2009 vs 2019 (10 year challenge) — это вирусный флешмоб, в котором пользователи сравнивают свои фотографии 10-летней давности с новыми. Превратился в мем-сравнение чего-то актуального со старым.



В январе всё началось с поста американского журналиста Деймона Лейна. 11 января он опубликовал в «Фейсбуке» фото-сравнение своих аватаров 10 лет назад и сейчас.