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«Открытие Арена» приняла участие в челлендже #2009vs2019

«Открытие Арена» приняла участие в челлендже #2009vs2019
Футбол / РПЛ

«Открытие Арена», которая является домашним стадионом московского «Спартака», приняла участие в социальной сети в челлендже #2009vs2019. Ранее в подобном челлендже приняла участие и «Газпром арена», на которой проводит свои домашние встречи петербургский «Зенит».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Открытие Арены».

2009 vs 2019 (10 year challenge) — это вирусный флешмоб, в котором пользователи сравнивают свои фотографии 10-летней давности с новыми. Превратился в мем-сравнение чего-то актуального со старым.

В январе всё началось с поста американского журналиста Деймона Лейна. 11 января он опубликовал в «Фейсбуке» фото-сравнение своих аватаров 10 лет назад и сейчас.

«Газпром арена» поучаствовала в челлендже #2009vs2019
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