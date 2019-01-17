«Урал» взял в аренду у «Краснодара» Страндберга

Защитник «Краснодара» Стефан Страндберг продолжит карьеру в «Урале». Как сообщает официальный «твиттер», норвежский футболист будет выступать в клубе из Екатеринбурга до конца текущего сезона.

С 2012 по 2015 год Страндберг выступал за «Русенборг». В составе самого именитого клуба своей страны Стефан провёл 79 матчей в чемпионате, отметившись 4 забитыми мячами.

В составе «Краснодара» защитник с лета 2015 года. В составе «быков» Страндберг провёл в общей сложности 16 матчей в чемпионате России. В 2016-2017 годах защитник выступал в аренде в немецком «Ганновере» (12 матчей, 1 гол), а первую часть нынешнего сезона провёл в «Краснодаре-2».

Стефан уже присоединился к «Уралу» на сборе в Пафосе и принимает участие в тренировочном процессе, сообщает пресс-служба уральской команды.