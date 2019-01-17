Атаманенко рассказал о целях проекта «Спартак Юниор»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о работе футбольных школ «Спартак Юниор».



«Целью нашего проекта является открытие школ с охватом в 50 тысяч учеников. Также этот проект поможет заняться популяризацией бренда не только среди детей, которые регулярно занимаются футболом, но и их родителей. Мы планируем также заниматься мониторингом юных талантов от 6 до 14 лет, а тренеры будут являться скаутами.



Участниками данного проекта выступает «Спартак», наша акакдемия им. Фёдора Черенкова и детская школа «Юниор». Наш клуб предоставляет эксклюзивный договор на наименование, поддержку в маркетинге и IT. Ежегодно будет проходить национальный детский турнир с участием до 25 тысяч детей», — передаёт слова Атаманенко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Акакдемия также предоставляет свои ресурсы. Будет полностью даваться методическая часть, будет полный контроль процесса со стороны академии. Также на территории академии будут проходить стажировки, и первая группа тренеров уже прошла её. В технологию скаутинга мы тоже очень верим, так как страна у нас не маленькая, а перспективных молодых игроков нужно искать. Мы надеемся, что тренеры школы «Спартак Юниор» будут являться нашими вторыми глазами», — добавил руководитель академии Дмитрий Сидоров.



Первыми девятью городами, в которых откроется школа, станут Санкт-Петербург, Тула, Калуга, Новокузнецк, Красноярск, Тюмень, Псков, Оренбург и Красногорск.

В январе откроются первые школы «Спартак Юниор»