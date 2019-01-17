Родионов: я вижу очень серьёзный подход в школах «Спартак Юниор»

Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал об организации турнира, в котором будут участвовать футболисты из школ «Спартак Юниор».

«Проект только начинает свою жизнь, и уже ведётся работа по организации турнира. Первыми стадиями будут отборочные турниры в регионах, а финальная часть будет проводиться в Москве с использованием нашей инфраструктуры. Также возможно проведение финальной части и на „Открытие Арене“, если позволит время и календарь.



Я вижу очень серьёзный подход в „Юниоре“, в каждом возрасте свои требования. Для нас также важно иметь качественных тренеров для подготовки детей в академии. И для самих тренеров это важно, чувствовать перспективу работы в академии „Спартака“. Уже много было сказано о скаутах-тренерах. С помощью этого мы минимизируем потери. Нам важно в дошкольном возрасте уже иметь базу данных ребят, из которых самые перспективные будут вестись уже непосредственно академией», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.