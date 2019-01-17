Определены даты проведения ответных матчей 1/4 финала Кубка России

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала расписание ответных матчей четвертьфинала Кубка России.



24 февраля в Ростове-на-Дону состоится ответная встреча «Ростов» – «Краснодар». Первая игра команд прошла в Краснодаре 5 декабря и завершилась со счётом 2:2.



6 марта пройдут два матча. В Казани состоится игра «Рубин» – «Локомотив». В первой встрече «железнодорожники» в Москве одержали победу со счётом 1:0. В свою очередь в Туле состоится матч «Арсенал» – «Оренбург». В первой игре «оружейники» сумели на выезде добиться победы со счётом 4:2.



Последний матч четвертьфинала Кубка России состоится 7 марта в Екатеринбурге, где «Урал» сыграет со «Спартаком». Первая встреча команд, прошедшая в Москве, завершилась ничьей – 1:1.



С турнирной сеткой Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате».

РФС может перенести с февраля три четвертьфинальных матча Кубка России