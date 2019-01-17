«Чемпионат» набирает команды для первой спортивной викторины в 2019 году

«Чемпионат» и Quiz Time проведут новую спортивную викторину Championat Quiz Time 22 января в московском The Standard Bar (Большой Златоустинский пер., 9). Регистрация уже открыта.



Championat Quiz Time – это коллективная игра в формате паб-квиз, в которой команды соревнуются между собой. В команде от 2 до 7 человек. Всего 6 раундов: четыре по 15 вопросов, «верю – не верю», капитанский конкурс. Перед началом игры мы раздадим капитанам пульты, с помощью которых они смогут отвечать на вопросы. Важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Все вопросы будут с вариантами ответов. После каждого вопроса мы будем публиковать текущий рейтинг, чтобы вы видели успешность своего выступления или могли рисковать в нужных для успеха ситуациях.



Топ-10 команд, которые смогут сыграть на специальных условиях: «Чемпионат», «Манчестер у Моура», «Мы из Газеты», «Эффект бабушки Стифлера», «Дракарис», «Паровозики», «Вымпел», «Мысли Карпина», «Прорыв Набабкина», «VHS-выигрыватель».



Перед участием в игре не забывайте предварительно зарегистрироваться. После подтверждения регистрации вы можете прислать логотип своей команды.

«Чемпионат» провёл предновогоднюю спортивную викторину. Фоторепортаж