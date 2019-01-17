Шерингем: Погба смог бы играть в «Манчестер Юнайтед» образца 1999 года

Бывший футболист «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказал мнение, что полузащитник манкунианцев Поль Погба в своей нынешней форме смог бы попадать в состав команды образца 1999 года, которая завоевала за сезон три трофея.

«Думаю, он смог бы играть в той команде, так как он очень талантливый игрок. В той команде Погба заставили бы делать правильные вещи в нужное время. Благодаря этому наша команда и была такой сильной. Сейчас многие игроки часто делают неправильные вещи. Чтобы быть частью команды, ты должен делать всё вовремя. Тогда опытные игроки сказали бы ему: «Играй в пас, и не надо красоваться. Покажи, как ты хорош. Мы играем как одна команда», — цитирует Шерингема интернет-портал Goal.