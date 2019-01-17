Хадсон-Одои отказался продлевать контракт с «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои намерен продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».



По информации Sky Sport Germany, в течение последних нескольких дней руководство английского клуба пыталось уговорить 18-летнего футболиста остаться в команде и продлить соглашение, которое действует до 2020 года. Однако форвард отказался от нового контракта и дал понять, что видит своё будущее только в «Баварии».



Ранее «Бавария» сделала лондонцам несколько предложений о приобретении Хадсона-Одои, последнее из которых составило £ 35 млн (€ 39 млн), что соответствует требованиям «Челси», однако стороны по-прежнему не могут договориться из-за желания лондонцев включить в договор опцию обратного выкупа. Также стало известно, что игрок обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в «Баварию» в январе.

«Бавария» и «Челси» по-прежнему не могут договориться по трансферу Хадсона-Одои