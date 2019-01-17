Соль Ортис: киевское «Динамо» — лучшая команда в лигах бывшего Советского Союза

Новичок киевского «Динамо» нападающий Франсиско Соль Ортис рассказал, почему решил перейти в украинскую команду и что собирается выучить русский язык.

«В холодные месяцы мы будем в Испании. Если я смог выучить английский и голландский языки, то я думаю, что смогу выучить и русский. Киевское „Динамо“ — это лучшая команда в лигах бывшего Советского Союза. Последние 10 лет она регулярно выступает в еврокубках.



Что убедило поехать на Украину? Я был убеждён любовью президента, спортивного директора и тренера. А также возможностью играть в Европе. Была серьёзная заинтересованность пяти клубов. Я имел три реальных предложения, но моей первой опцией всегда было «Динамо». Я счастлив, что всё получилось», – цитирует форварда Marca.