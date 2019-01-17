«РБ Лейпциг» продлил контракт с 19-летним защитником Конате

«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Ибраимой Конате.



Новое соглашение 19-летнего футболиста рассчитано до лета 2023 года.



Конате перешёл в «РБ Лейпциг» в 2017 году из «Сошо». Поиграв некоторое время за команду U19, француз попал в основу немецкого клуба и образовал со своим партнёром по обороне Деотшанкюлем Юпамекано самую молодую связку центральных защитников в чемпионате Германии.



В нынешнем сезоне Конате принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги (в 12 из которых выходил в основе), в которых получил 3 жёлтые карточки. Команда после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства с 31 очком, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (42), «Баварии» (36) и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (33).

«Лейпциг» предлагает Вернеру стать самым высокооплачиваемым игроком команды