Голкипер Поплевченков поедет на второй сбор «Спартака» вместо Реброва

По информации «Чемпионата», голкипер Артём Поплевченков поедет на второй сбор «Спартака» вместо травмированного вратаря Артёма Реброва.

В этом сезоне молодёжного первенства России 18-летний Поплевченков принял участие в 12 матчах (11 – в основном составе) за «Спартак», в которых пропустил 12 мячей.

Ранее стало известно, что Ребров в связи с травмой плеча покинул первый сбор «Спартака». В прошлом у 34-летнего голкипера уже возникали проблемы с плечом. В декабре старая травма обострилась, из-за чего он на время выпал из обоймы «Спартака». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Артём принял участие в 3 матчах, в которых команда пропустила 4 мяча.

19 января «Спартак» отправится в Катар, где примет участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».