Лунин отказался досрочно возвращаться в «Реал» из аренды

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Леганес», принял решение остаться в клубе до конца сезона, сообщает Marca.

Ранее стало известно, что «сливочные» хотят досрочно вернуть украинца в команду в связи с трансфером голкипера Кико Касильи в «Лидс Юнайтед».

Несмотря на отсутствие регулярной игровой практики, Лунин доволен своим положением в «Леганесе». Тренерский штаб команды тоже не имеет претензий к 19-летнему игроку. Клуб планирует арендовать вратаря ещё на сезон.

В нынешней кампании Андрей принял участие в двух матчах испанской Примеры. В его активе два сейва и ни одного пропущенного мяча.

«Реал», набрав 33 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (22) — 13-е.