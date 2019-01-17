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Варди провёл тренировку «Лестера» в костюме Человека-паука

Варди провёл тренировку «Лестера» в костюме Человека-паука
Футбол / Англия

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди провёл сегодняшнюю тренировку команды в костюме супергероя Человека-паука.

Видео доступно на странице «Лестера» в «Твиттере».

Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 32-летний форвард забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах.

«Лестер», набрав 31 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 22 встречах «лисы» одержали 9 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

В матче 23-го тура «Лестер» встретится с «Вулверхэмптоном». Игра состоится в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» 19 января и начнётся в 15:30 мск.

Статистику игроков Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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