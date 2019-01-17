Пеллегрини: будущее Арнаутовича? Любой захочет уйти, получив такое предложение

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Пеллегрини считает, что нападающий команды Марко Арнаутович не будет форсировать уход из лондонского клуба, как это несколько лет назад делал полузащитник Димитри Пайет.

Ранее стало известно, что «молотобойцы» отклонили предложение китайского клуба «Шанхай СИПГ» о трансфере Арнаутовича в размере £ 35 млн (около € 39,7 млн).

«Как его настроение? Любой захочет уйти, получив такое предложение. Сейчас все говорят о его будущем. Он знает, что будет лучше для него. Посмотрим, что произойдёт, но не думаю, что Марко будет отказываться играть, если «Вест Хэм» его не отпустит», — приводит слова Пеллегрини Sky Sports.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Арнаутович забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах.