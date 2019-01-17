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Дрогба: Чех выиграл для «Челси» финал Лиги чемпионов в 2012 году

Дрогба: Чех выиграл для «Челси» финал Лиги чемпионов в 2012 году
Футбол / Лига чемпионов

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба обратился к бывшему партнёру по команде Петру Чеху, который ранее объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона. Дрогба отметил, что вратарь сыграл главную роль в победе лондонцев в финале Лиги чемпионов 2012 года.

«Люди не раз говорили, что я забил тот победный пенальти в Мюнхене, но я всегда отвечал им, что мы бы не победили, если бы там не было тебя.

В концовке игры я сравнял счёт, но ты совершил несколько выдающихся сейвов. Не думаю, что есть слова благодарности, которыми можно описать то, что ты сделал в том матче.

Люди говорят о нападающих, но для меня ты являешься тем, кто выиграл для нас финал. Вот почему я побежал к тебе, кода забил решающий пенальти. Это было не случайно», — приводит слова Дрогба пресс-служба «Челси».

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