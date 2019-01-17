«Зенит» предлагает «Спортингу» € 20 млн за Акунью, а игроку – контракт на 4 года

Стали известны некоторые детали трансферного предложения «Зенита» по защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье, сообщает TyC Sports.

По информации источника, петербургский клуб предлагает лиссабонцам € 20 млн за трансфер 27-летнего аргентинского футболиста. Отмечается, что самому игроку «Зенит» готов предложить четырёхлетний контракт на очень хороших условиях.

Акунья перешёл в «Спортинг» летом 2017 года. В этом сезоне аргентинец провёл 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за € 60 млн.

Ранее агент Пабло Дель Рио, который представляет интересы Акуньи, подтвердил информацию, что его клиентом интересуется «Зенит».