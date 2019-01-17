Эмери: не думаю о возможном уходе Озила

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал слухи о будущем полузащитника команды Месута Озила.

Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы миланский «Интер» и мадридский «Атлетико».

«Обеспокоен ли я возможным уходом Озила? Не думаю об этом. Я думаю, как он может нам помочь. В этом сезоне Месут помогал нам несколько раз хорошими выступлениями», — приводит слова Эмери Sky Sports.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Озил забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 13 встречах.

«Арсенал», набрав 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В матче 23-го тура «канониры» сыграют с «Челси». Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» 19 января.