Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Полузащитники «Зенита» Маркизио и Паредес входят в сферу интересов «ПСЖ»

Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images
Полузащитники «Зенита» Маркизио и Паредес входят в сферу интересов «ПСЖ»
Футбол / РПЛ

Полузащитники «Зенита» Клаудио Маркизио и Леандро Паредес входят в сферу интересов французского «ПСЖ», который ищет возможность усилиться центральным хавбеком в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, приоритетной целью парижан является Паредес, однако для его приобретения будет необходимо выиграть конкуренцию с «Челси». В случае неудачи в попытке заполучить аргентинского хавбека, «ПСЖ» может обратиться к запасному варианту, которым является Маркизио.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Зениту» € 35 млн за Паредеса. Английский клуб якобы уже подготовили контракт для полузащитника с зарплатой € 90 тыс. в неделю.

Паредес перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 15 матчах в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Маркизио перешёл в петербургский клуб на правах свободного агента летом 2018 года. На его счету 9 матчей в РПЛ и 2 гола.

«Челси» увеличил предложение по Паредесу до € 35 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент