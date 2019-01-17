Моуринью: второе место в АПЛ с «МЮ» — одно из лучших достижений в моей карьере

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему считает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2017/18 одним из лучших достижений в карьере.

«Считаю, что второе место с «МЮ» в Премьер-лиге — одно из лучших достижений в моей карьере. Вы скажете: «Этот парень сумасшедший! Он завоевал 25 трофеев и говорит про второе место». Но я не изменю своего мнения, потому что люди не знают, что происходило за кулисами», — цитирует Моуринью Sky Sports со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.

Жозе был уволен с поста главного тренера «красных дьяволов» в середине декабря 2018 года. После ухода португальца команду до конца сезона возглавил Уле-Гуннар Сульшер.

«Манчестер Юнайтед», набрав 41 очко, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.