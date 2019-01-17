Стало известно, какие позиции «МЮ» планирует усилить следующим летом

Руководство «Манчестер Юнайтед» начало планирование трансферной кампании на следующее межсезонье, сообщает Manchester Evening News.

Несмотря на неопределённость с главным тренером, «красные дьяволы» хотят следующим летом купить по одному игроку на позиции правого защитника, центрального защитника и нападающего.

Напомним, до конца нынешнего сезона «МЮ» будет возглавлять Уле-Гуннар Сульшер. По информации английских СМИ, основным претендентом на пост нового наставника команды является главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

«Манчестер Юнайтед», набрав 41 очко, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре «красные дьяволы» на своём поле сыграют с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоится 19 января и начнётся в 18:00 мск.