Соперник «Зенита» в ЛЕ «Фенербахче» проиграл клубу второй лиги в Кубке Турции

В первом матче 1/8 финала Кубка Турции «Умраниеспор» из второго дивизиона чемпионата страны принимал «Фенербахче», который выступает в Суперлиге. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

С 47-й минуты гости играли вдесятером, после того как Элиф Элмас получил красную карточку. Победный мяч «Умраниеспор» забил на 82-й минуте, отличился Карахан Субашы. Ответный матч команды проведут 24 января.

Напомним, «Фенербахче» стал соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы. В первом матче российский клуб сыграет на выезде 12 февраля, ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 21 февраля.

«Фенербахче» провалил первую часть сезона-2018/19. После 17 туров клуб занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.