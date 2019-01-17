«Тоттенхэм» отказался платить € 44 млн «Барселоне» за Малкома

Руководство каталонской «Барселоны» продолжает вести переговоры с «Тоттенхэм Хотспур» о трансфере полузащитника Малкома. Первоначальное требование сине-гранатовых составляло € 44 млн, сообщает The Independent.

Лондонский клуб не согласился платить такую сумму за 21-летнего игрока, но не вышел из переговоров.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм», скорее всего, арендует Малкома до конца нынешнего сезона с обязательством последующего выкупа.

На хавбека также претендует китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», готовый заплатить «Барселоне» € 50 млн.

В нынешнем сезоне Малком принял участие в пяти матчах испанской Примеры. Бразилец провёл на поле 97 минут и не отметился голами или результативными передачами.