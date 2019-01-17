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«Бетис» выбил «Реал Сосьедад» из Кубка Испании

«Бетис» выбил «Реал Сосьедад» из Кубка Испании
Футбол / Испания

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» принимал на своём поле «Бетис». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев забитые мячи на свой счёт записали Игор Субельдия и Микель Мерино, за гостей отличились Серхио Каналес и Лоренсо Морон. В самой концовке встречи севильская команда осталась вдесятером после удаления Джовани Ло Чельсо, однако это не помешало ей завершить встречу вничью.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 0:0. Таким образом, «Бетис» за счёт преимущества в мячах, забитых на поле соперника, вышел в четвертьфинал турнира, а «Реал Сосьедад» из Кубка Испании вылетел.

Ранее путёвки в 1/4 финала получили «Валенсия», «Жирона», «Хетафе», «Севилья» и «Реал». Посмотреть расписание остальных ответных матчей 1/8 финала Кубка Испании можно на «Чемпионате».

Кубок Испании. 1/8 финала. 2-й матч
17 января 2019, четверг. 21:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2:2
Бетис
Севилья
0:1 – Каналес – 37, 1:1 – Субельдия – 40, 2:1 – Мерино – 62, 2:2 – Морон – 70
Удаления: нет – Ло Чельсо, 90+1
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