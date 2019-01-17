«Бетис» выбил «Реал Сосьедад» из Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» принимал на своём поле «Бетис». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев забитые мячи на свой счёт записали Игор Субельдия и Микель Мерино, за гостей отличились Серхио Каналес и Лоренсо Морон. В самой концовке встречи севильская команда осталась вдесятером после удаления Джовани Ло Чельсо, однако это не помешало ей завершить встречу вничью.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 0:0. Таким образом, «Бетис» за счёт преимущества в мячах, забитых на поле соперника, вышел в четвертьфинал турнира, а «Реал Сосьедад» из Кубка Испании вылетел.

Ранее путёвки в 1/4 финала получили «Валенсия», «Жирона», «Хетафе», «Севилья» и «Реал». Посмотреть расписание остальных ответных матчей 1/8 финала Кубка Испании можно на «Чемпионате».