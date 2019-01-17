В Гане застрелили журналиста, расследовавшего коррупцию в футбольной федерации

Ганский журналист Ахмед Хуссейн-Суале, который занимался расследованиями коррупции в футбольной федерации страны и её лигах, был застрелен в столице Ганы неизвестными людьми на мотоциклах, сообщает BBC.

Летом 2018 года компания BBC Africa Eye представила документальный фильм о коррупционной деятельности президента Федерации футбола Ганы Квеси Найантакии, других чиновников, а также арбитров, основанный на расследовании группы журналистов вместе с Ахмедом. После показа фильма Найантакии получил пожизненную дисквалификацию, а правительство Ганы распустило национальную федерацию футбола.

Отмечается, что ранее член парламента Ганы Кеннеди Агьяпонг распространил фотографии Хусейна-Суале и призвал расправиться с ним.