Фабиньо: знал, что могу сыграть на позиции центрального защитника

Хавбек «Ливерпуля» Фабиньо сказал, что не удивился решению главного тренера команды Юргена Клоппа выпустить его на позиции центрального защитника в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0).

«Пару недель назад я знал, что могу выйти на позиции центрального защитника, так как несколько наших игроков получили травмы. Тренировки помогли мне адаптироваться к новой роли, поэтому в матче с «Брайтоном» у меня не было много трудностей. Думаю, я сыграл хорошо. Конечно, есть несколько вещей, которые мне нужно улучшить, но это нормально», — приводит слова Фабиньо пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. 19 января мерсисайдцы на домашнем стадионе проведут игру 23-го тура с «Кристал Пэлас».