«Кардифф Сити» приобретёт форварда «Нанта» Салу примерно за € 20,5 млн

Нападающий «Нанта» Эмилиано Сала продолжит карьеру в «Кардифф Сити», сообщает Sky Sports.

По информации издания, клубы договорились о переходе 28-летнего аргентинского футболиста, но «Нант» настаивает на том, чтобы форвард принял участие в гостевом матче 21-го тура чемпионата Франции с «Анже» (20 января), прежде чем покинет команду. При этом валлийский клуб хотел бы провести трансфер до этого времени. Отмечается, что Сала уже согласовал детали контракта с «Кардиффом» и ждёт разрешения от «Нанта», чтобы пройти медосмотр в Уэльсе. Сумма трансфера составит примерно £ 18 млн (около € 20,5 млн).

Сала является воспитанником «Бордо», из которого он перешёл в «Нант» в 2015 году. В этом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 19 матчах, забил 12 голов и отметился двумя результативными передачами.