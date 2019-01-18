Моуринью: «Челси» решил продать Салаха, а не я

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о продаже нападающего Мохамеда Салаха в «Рому» в 2015 году.



«Было сказано много неправды про эту историю. Люди пытаются выставить меня тренером, который продал Салаха. Но ведь я тот, кто купил его. Я заметил Салаха в матче против «Базеля» и попросил приобрести его.



У нас уже были Азар и Виллиан, но я настоял на трансфере. Что касается продажи, то это клуб решил продать его, а не я», — цитирует португальского специалиста Tribal Football.

Салах стал лучшим снайпером прошлого сезона АПЛ в составе «Ливерпуля», забив 32 гола в 36 матчах. В этом сезоне он делит первое место с Пьер-Эмериком Обамеянгом («Арсенал») и Гарри Кейном («Тоттенхем Хоттспур») – у всех по 14 голов.