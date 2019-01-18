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«Барселона» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании разгромила «Леванте»

«Барселона» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании разгромила «Леванте»
Футбол / Испания

«Барселона» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Испании разгромила «Леванте» со счётом 3:0 и вышла в следующий раунд турнира. В первом матче каталонцы уступили (1:2).

На 30-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Усман Дембеле, а в следующей атаке он оформил дубль с передачи Лионеля Месси. Во втором тайме аргентинец отличился уже сам, ассистентом выступил Нелсон Семеду. Форвард стал вторым игроком в истории клуба по количеству голов в Кубке Испании (49) и сравнялся с Ладислао Кубалой. Первое место занимает Жозеп Самитьер с 64 голами.

Ранее появилась информация, что из-за нарушения регламента в первом матче 1/8 финала с «Леванте» Барселону» могут исключить из розыгрыша Кубка Испании в этом сезоне.

В федерации подтвердили, что «Барселона» нарушила регламент в Кубке Испании
Кубок Испании. 1/8 финала. 2-й матч
17 января 2019, четверг. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
3:0
Леванте
Валенсия
1:0 – Дембеле – 30, 2:0 – Дембеле – 31, 3:0 – Месси – 54
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