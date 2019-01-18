Моуринью: где молодые тренеры с точки зрения результатов?

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подверг критике молодых специалистов, которых хвалят за хороший футбол, но в их активе нет трофеев.

«Одно дело — имидж, другое — коммуникация, третье — хорошая оборонительная структура, четвёртая — побеждать и демонстрировать хорошие результаты. Очень легко играть хорошо, но не побеждать. Легко следовать определённой идее, не добиваясь результатов. Люди, которые последовательно побеждают, имеют другое представление об этом.

Если говорить о Гвардиоле и Анчелотти — о тех, к кому принадлежу я, — в своих карьерах они побеждали на протяжении длительного периода. Где молодые тренеры с точки зрения результатов? Где они?» — цитирует португальского специалиста beIN Sports.