Нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ

Нападающий «Андерлехта» Мохаммед Дауда может продолжить карьеру в России, сообщает Anderlecht Online. По информации источника, в 20-летнем ганском форварде заинтересован один из московских клубов РПЛ, название которого не раскрывается.

Также в услугах Дауды заинтересованы «Штурм Грац» и «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Transfermarkt оценивает нападающего в € 500 тыс. Текущий контракт форварда рассчитан до лета 2021 года.

Дауда не имеет в «Андерлехте» постоянной игровой практики. В пяти матчах чемпионата Бельгии он не отметился результативными действиями, лишь раз выйдя в основном составе.

«Андерлехт» занимает пятое место, набрав 34 очка. Он отстаёт на 14 баллов от лидирующего «Генка».