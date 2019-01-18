В 2017 году на зарплаты игрокам «Реал» потратил € 406 млн

По данным из сравнительного отчёта УЕФА за 2017 финансовый год мадридский «Реал» потратил больше всех средств среди европейских клубов на зарплату игрокам, сообщает Goal. Наибольшее представительство имеет АПЛ – девять клубов.



1. «Реал» – € 406 млн. Процент роста зарплат за год: +32%

2. «Барселона» – € 378 млн, +2%

3. «Манчестер Сити» – € 334 млн, +14%

4. «Манчестер Юнайтед» – € 306 млн, -5%

5. «Бавария» – € 276 млн, +2%

6. «Пари Сен-Жермен» – € 272 млн, -7%

7. «Ювентус» – € 264 млн, +19%

8. «Челси» – € 256 млн, -14%

9. «Ливерпуль» – € 244 млн, -13%

10. «Арсенал» – € 234 млн, -11%

11. «Боруссия» Д – € 178 млн, +27%

12. «Атлетико» – € 178 млн, +30%

13. «Интер» – € 155 млн, +22%

14. «Тоттенхэм» – € 148 млн, +6%

15. «Рома» – € 145 млн, -7%

16. «Вольфсбург» – € 139 млн, +4%

17. «Кристал Пэлас» – € 133 млн, +22%

18. «Лестер Сити» – € 132 млн, +22%

19. «Саутгемптон» – € 131 млн, +15%

20. «Милан» – € 128 млн, -20%.