Ковтун: по таблице «Зенит» и «Краснодар» — два главных претендента на золото

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Юрий Ковтун рассказал, какие команды считает главными фаворитами нынешнего сезона в РПЛ в борьбе за чемпионский титул.

«Чемпионат интересный, интрига сохранится до последнего тура. Однако, как лидеры перезимуют, предугадать очень сложно. Будут приобретения. «Зенит» и «Краснодар» зайдут в чемпионат, получив практику в Лиге Европы. По таблице это два главных претендента на золото. Но и «Спартак» обязательно перестроится.

Кто сейчас сильнейший защитник в РПЛ? Иванович смотрится солидно. Джикия достойно выглядит. У Дугалича, пусть он играет не в топ-команде, большой потенциал. Кутепов на чемпионате мира здорово отыграл, а в «Спартаке» ему не хватает надёжности. Нужно уже повзрослеть", — цитирует Ковтуна «Спорт уик-энд».