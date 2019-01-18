«Тоттенхэм» может предложить контракт Росси, который тренируется с «МЮ»

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси, который ныне является свободным агентом, может подписать контракт с «Тоттенхэм Хотспур».



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, «шпоры» могут обратиться к услугам 31-летнего форварда в связи с травмой Гарри Кейна и отъёздом Сон Хын Мина на Кубок Азии. Если клуб решит заполучить Росси, ему будет предложен краткосрочный контракт. В настоящий момент итальянец тренируется с «Манчестер Юнайтед» для поддержания физической формы.



Последним клубом Росси был «Дженоа», в составе которого он провёл 9 матчей в Серии А и забил 1 гол в сезоне-2017/18. Последний раз форвард принимал участие в официальном матче в мае 2018 года. После этого он в США восстанавливался после очередной травмы и искал новую команду.

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