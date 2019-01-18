«Зенит» — единственный российский клуб в топ-30 Европы по доходам в 2017 году

В топ-30 европейских клубов, получивших наибольший доход за 2017 год, оказался лишь один представитель Российской Премьер-Лиги, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчёт УЕФА.



Единственным клубом из России в списке оказался «Зенит», занявший 28-е место с показателем € 169 млн. При этом доход сине-бело-голубых по сравнению с 2016 годом сократился на € 12 млн, что составляет 7%.



В отчёте УЕФА приводится подробный сравнительный анализ финансовой отчётности 700 клубов по каждому году за последние 10 лет.



Напомним, «Зенит» в 2017 году занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также дошёл до 1/8 финала Кубка России и до 1/16 финала Лиги Европы. В настоящий момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

ЦСКА и «Зенит» дорожают, «Спартак» дешевеет У кого в Премьер-Лиге самые дорогие составы.