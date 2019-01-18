Игроки «МЮ» хотят, чтобы Сульшер остался в команде на следующий сезон

Футболисты и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» выразили желание, чтобы Уле-Гуннар Сульшер остался на посту главного тренера команды и на следующий сезон, сообщает Daily Mail.

Напомним, что по договору с «Мольде» 45-летний специалист будет тренировать манкунианцев до мая 2019 года, после чего вернётся в расположение норвежской команды.



После шести побед в шести матчах игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что Сульшер привнёс в игру команды свежесть на фоне бывшего главного тренера Жозе Моуринью. По информации издания, тренерам команды Майклу Кэррику и Кирану Маккенне также нравится работать в штабе с Сульшером.

После 22 туров манкунианцы занимают в турнирной таблице чемпионата Англии шестое место.