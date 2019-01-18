«Спартак» следит за 19-летним нападающим «Сан-Паулу» Фабиньо

Нападающий молодёжной команды «Сау-Паулу» Фабиньо входит в сферу интересов московского «Спартака», сообщает журналист Globo Андре Эрнан в своём «твиттере».



По его информации, за 19-летним футболистом следят скауты красно-белых. При этом наблюдение за прогрессом форварда ведётся с прошлого года.



В прошедшем молодёжном Кубке Сан-Паулу Фабиньо принял участие в 7 матчах, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.



«Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 28 очками в активе, уступая «Зениту» (34), «Краснодару» (33) и ЦСКА (30). В первом матче после зимнего перерыва красно-белым предстоит встретиться с «быками». Игра состоится 3 марта в Москве.

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