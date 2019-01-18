Тренер солигорского «Шахтёра»: в команде Каддафи деньги из мешка достают

Тунисский тренер солигорского «Шахтёра» Адель Сасси рассказал, с чем столкнулся во время работы главным тренером ливийской команды «Аль-Акдара», президентом которой был человек из семьи Муаммара Каддафи.



«В Ливии работал главным тренером „Аль-Акдара“. Президент клуба — человек из семьи Каддафи. Большие финансовые возможности, хорошая инфраструктура. Хотя профессионализм у футболистов отсутствовал практически полностью. Помню первый официальный матч. Люди на Востоке очень любят хорошо покушать. Говорю врачу команды: ладно, я смирился, что не можешь их зажать в какие-то рамки, но хотя бы попытайся в день матча проследить за рационом. Доктор пообещал, что сделает, хотя игроки не переносят супы и варёное мясо. Прихожу на базу и вижу картину: команда сидит и ест шашлыки, картошку, острый перец — всё как обычно. И с таким размахом, что стол трескается! Пять килограммов баранины, столько же говядины, „пепси“… Спрашиваю: что это такое? Выходит, и док оказался бессилен. Выиграли первую встречу — и хорошо. Трудно что-то менять, поэтому просто смирился с их предпочтениями в еде. До меня в этом клубе работали известные бельгийцы, сербы, хорваты… У них тоже ничего не получилось поменять. Нужно либо принять как есть, либо уходить.



Сколько получал в команде Каддафи? Никому не нужно знать это. Могу сказать, что на порядок больше, чем в Беларуси. Понимаешь, там деньги из мешка достают. Заканчивается месяц, должна быть зарплата — и президент спрашивает: тебе нужны деньги сейчас или потом отдать? Может, на Украину перевести? Отвечаю: оставьте, не надо. Но мне приносят конверт, в котором очень приличная сумма. Говорят: зарплату получишь потом, а это на жизнь. И вот так каждый месяц. А когда уехал оттуда, выплатили зарплату за весь сезон — получал намного больше, чем прописано в контракте», — цитирует Сасси «Прессбол».