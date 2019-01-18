Поляков: РПЛ для меня новый вызов — прекрасные стадионы, преданные болельщики

Защитник Денис Поляков, заключивший контракт с «Уралом», рассказал, почему он решил переехать из БАТЭ в Россию, а также ответил на вопрос, не боится ли он сильной конкуренции.

«Если бояться конкуренции, можно заканчивать карьеру. В любом хорошем клубе она есть, всегда у тренера болит голова от размышлений, кого выпускать на поле. Это мотивирует развиваться и добиваться места в стартовом составе, прогрессировать. В команде всё замечательно, пацаны отличные, всегда помогут, подскажут. Тренерский штаб, медицинский штаб – всё без вопросов.

«Урал» – некий шаг назад в карьере? Я так не думаю. Да, еврокубки – это прекрасный опыт, особенно когда играешь против топовых команд. Но я уже очень долго в чемпионате Белоруссии, хотелось нового вызова. Чемпионат России для этого хорошо подходит – прекрасные стадионы, сильные клубы, преданные болельщики", — цитирует защитника «Областная газета».