«Балтика» объявила о переходе экс-форварда «Томи» Кузьмичёва

Бывший нападающий «Томи» Илья Кузьмичёв продолжит карьеру в «Балтике», сообщает официальный сайт калининградского клуба.

31-летний российский футболист заключил с «Балтикой» соглашение, которое будет рассчитано на два с половиной года.

Кузьмичёв является воспитанником питерского футбола. Он начал карьеру в 2009 году, дебютировав в «Спартаке» из Костромы. Илья также выступал за «Псков-747», «Тосно», «Химик» (Дзержинск) и «Химки».

В этом сезоне Футбольной национальной лиги Кузьмичёв сыграл в 24 матчах (22 – в основном составе) за «Томь» и забил четыре гола. В общей сложности он принял участие в 94 матчах в ФНЛ и забил 19 голов.

«Томь» (46 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ после 24 туров, «Балтика» (25) – на 16-й строчке.