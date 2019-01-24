Черчесов: не думаю, что Головин угодит в психологическую яму

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Я общался с Тьерри Анри о Головине. Мы вообще долго с ним говорили, часа полтора. Обсуждали, на какой позиции Саша играет у меня, обменивались своим видением игрока.

Не думаю, что Головин угодит в психологическую яму. В последнем матче он выглядел достаточно мобильно, играл на своей позиции, имел момент, создал голевую ситуацию для партнёра. По нему не скажешь, что у него большие проблемы. И из игры команды Саша не выпадает.

Думаю, у меня с Анри очень похожее видение роли Головина на поле. Во всех матчах, в которых он участвует, он выходит в основе. Значит, тренер видит, что Саша может приносить пользу команде. Я рассказал Тьерри всё, что знаю, чтобы он сам тратил меньше времени на изучение Головина», — приводит слова Черчесова Sport24.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В нынешнем сезоне российский хавбек принял участие в 13 матчах французской Лиги 1 (11 — в стартовом составе). В его активе одна результативная передача.