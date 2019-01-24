Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на матч «Челси» — «Тоттенхэм»

Сегодня в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» примет «Тоттенхэм Хотспур». Игра пройдёт на «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 22:45 мск.



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Двухматчевое полуфинальное противостояние со «шпорами» «Челси» начал выездным поражением с минимальным счётом — 0:1. Гарри Кейн реализовал пенальти в первом тайме, и этот гол оказался победным для хозяев той встречи.



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