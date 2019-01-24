Мозес перейдёт из «Челси» в «Фенербахче» на правах аренды

Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес продолжит карьеру в чемпионате Турции, сообщает Sky Sports.

По информации издания, 28-летний нигерийский футболист на правах аренды до конца этого сезона перейдёт в «Фенербахче». Мозес уже прошёл медосмотр для турецкого клуба, а в ближайшее время о его переходе будет объявлено официально.

Мозес перешёл в «Челси» из «Уигана» в 2012 году. Вместе с командой он выигрывал английскую Премьер-лигу, Кубок страны и Лигу Европы. В этом сезоне АПЛ Виктор принял участие лишь в двух матчах за клуб.

Напомним, что «Фенербахче» является соперником российского «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч пройдёт в Стамбуле 12 февраля, ответный – в Санкт-Петербурге 21 февраля.