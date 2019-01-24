«Бавария» объявила о трансфере 18-летнего защитника «Далласа»

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о выкупе у клуба MLS «Даллас» защитника Криса Ричардса.

Ричард подписал с действующими чемпионами Германии контракт на 4,5 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила $ 1,5 млн.

Фото доступно на странице «Баварии» в «Твиттере».

Крис перешёл в «Баварию» на правах аренды летом 2018 года. За основную команду мюнхенцев 18-летний игрок провёл три матча в Международном кубке чемпионов, после чего присоединился к молодёжному составу.

«Бавария», набрав 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

В матче 19-го тура команда Нико Ковача сыграет со «Штутгартом». Встреча пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 27 января и начнётся в 17:30 мск.